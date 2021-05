Covid, primo report sull'effetto dei vaccini: crollo di decessi e casi (Di sabato 15 maggio 2021) Sono pi che confortanti i dati che arrivano dal primo report nazionale dell Istituto superiore di Sanit (iss) e del Ministero della Salute sull'efficacia dei vaccini. Lo studio rivela che nelle ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 15 maggio 2021) Sono pi che confortanti i dati che arrivano dalnazionale dell Istituto superiore di Sanit (iss) e del Ministero della Salute'efficacia dei. Lo studio rivela che nelle ...

Advertising

istsupsan : ?? #Covid19 Online primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione ??. Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vacc… - SkyTG24 : Lo riporta il primo report nazionale sull'impatto della vaccinazione a cura dell'Istituto superiore di Sanità (#Iss… - Agenzia_Ansa : Partirà alla metà di maggio l'arruolamento per il primo studio sull'uomo sull'efficacia di uno spray nasale nel tra… - franser_real : In Italia con i vaccini anti-Covid calano contagi, ricoveri e decessi - Arandarko : RT @LucaGattuso: Continuano a scendere i ricoverati. In questi 2 grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto+terapia… -