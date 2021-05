Coprifuoco alle 23 o a mezzanotte, lunedì la decisione. Ma sul nuovo orario (e l'abolizione a giugno) è scontro (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi si potrà andare in piscina e domani al mare. Quelli che invece vogliono andare al centro commerciale nel fine settimane dovranno aspettare la prossima. «Quelli che invece sono... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi si potrà andare in piscina e domani al mare. Quelli che invece vogliono andare al centro commerciale nel fine settimane dovranno aspettare la prossima. «Quelli che invece sono...

borghi_claudio : Ma quando settimana prossima salterà il coprifuoco alle 22 qualcuno chiederà scusa per tutte le rotture di palle pe… - Corriere : Milano, la movida ignora il coprifuoco: blitz alle Colonne, lancio di bottiglie contro la polizia - matteorenzi : Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa… - AnnabeLecter : RT @aedan83: Volevo solo informare le donne qui sopra che stasera sono tornato a casa alle 22:05, violando spudoratamente il coprifuoco, il… - rafelez : RT @La_manina__: Per descrivere cosa significa libertà, parola tanto abusata, non userei l'esempio di chi apre un ristorante disobbedendo a… -