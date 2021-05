Continuano i lanci di razzi di Hamas su Israele e i bombardamenti di Tel Aviv Abu Mazen a inviato Usa | ' Fermate l' aggressione'

Advertising

zazoomblog : Continuano i lanci di razzi di Hamas su Israele e i bombardamenti di Tel. Abu Mazen a inviato Usa: Fermate laggress… - romi_andrio : RT @RSInews: Israele, la violenza dilaga - Dieci morti e centinaia di feriti in Cisgiordania mentre continuano bombardamenti e lanci di raz… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Palestina #Israele Continuano i raid israeliani a #Gaza e i lanci di razzi d… - RSInews : Israele, la violenza dilaga - Dieci morti e centinaia di feriti in Cisgiordania mentre continuano bombardamenti e l… - 2014Monaco : RT @GeopoliticalCen: Continuano senza sosta i lanci di decine e decine di razzi contro Israele. Colpite alcune abitazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Continuano lanci

Al sesto giorno non si ferma l'attacco israeliano e la difensiva palestinese con il lancio di razzi. 200 quelli lanciati nella notte da Gaza verso Israele, mentre l'offensiva israeliana è andata ...Al quinto giorno non si ferma l'attacco israeliano e la difensiva palestinese con il lancio di razzi. 200 quelli lanciati nella notte da Gaza verso Israele, mentre l'offensiva israeliana è andata ...Al settimo giorno di guerra tra Israele e Hamas, continuano i bombardamenti. Sono duecento i razzi sparati dalla Striscia di Gaza verso Israele dalle 19 di venerdì alle 7 di ...Brucia la Cisgiordania. L'Egitto chiede una tregua per i feriti. Tre razzi lanciatidallaSiria. Israele annuncia l'invasione di Gaza, poi smentisce. Ecco come e' andata. Errore o stratagemma, il racco ...