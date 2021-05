Cecilia Rodriguez contro l’Isola dei Famosi | “questo è ingiusto”

Advertising

infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, polemiche contro l'Isola 15 - infoitcultura : Isola dei famosi, Vera Gemma spiazza tutti: attacco a Cecilia Rodriguez - infoitcultura : Isola, Ignazio Moser nominato. Cecilia Rodriguez punge: “Puntata ingiusta” - infoitcultura : Isola dei Famosi, volano stracci tra Vera Gemma e Cecilia Rodriguez: le opinioni dei protagonisti - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, polemiche contro l'Isola 15 -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

e Giulia Salemi non è piaciuta l'ultima puntata dell' Isola dei Famosi 2021 . Giulia Salemi ha in gioco la mamma Fariba,il fidanzato Ignazio Moser e dopo l'...Durante la puntata numero "17"? L'articolo Isola,non le manda a dire alla produzione: "Che ingiutizia!" proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like ...In alcune delle sue Instagram Stories, Cecilia Rodriguez ha svelato perché ultimamente non è più nello studio de L'Isola dei Famosi.A Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non è piaciuta l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Giulia Salemi ha in gioco la mamma Fariba, Cecilia Rodriguez il fidanzato ...