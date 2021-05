Calcio | Pirlo | ' passerella non un obbligo | ci siamo già complimentati con l' Inter'

Advertising

federicocasotti : A posteriori è mancato il coraggio di intervenire drasticamente su #Pirlo dopo Porto e Benevento, quando l’iceberg… - Gazzetta_it : Pirlo riparte dai Fantastici 4: la Juve trova una quadra a due giornate dalla fine #SerieA - pisto_gol : Le ultime parole fumose di Marianella su Pirlo, Sarri e Lampard - Per Sempre Calcio (perché chi dimentica è complic… - Jorgeg99 : RT @tuttosport: ??? #Juve, #Pirlo: 'Vittoria importante. #Ronaldo? Contento di uscire' ?? - tuttosport : ??? #Juve, #Pirlo: 'Vittoria importante. #Ronaldo? Contento di uscire' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pirlo

leva Kulusevski ed entra McKennie, mentre Conte sceglie Perisic al posto di Darmian. Cambia il tema tattico del match con i nerazzurri che prendono in mano la partita e la Juventus che si ...E' il commento di Andreaai microfoni di Sky Sport dopo il successo della Juventus contro l'Inter. Il tecnico bianconero ha aggiunto: " Non saremmo qui a parlare di quarto posto. Se avessimo ...Torino, 15 mag. - (Adnkronos) - "Non c'è un obbligo e a noi in nove anni non è mai stato fatto". Così l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in merito al mancato 'passillo de honor', la passerella ..."E' stata una partita importante e difficile contro i più forti d'Italia. L'abbiamo affrontata bene, siamo stati squadra come spesso non ci è riuscito durante l'anno: non abbiamo rubato niente e abbia ...