Amici 20, ecco chi va direttamente in finalissima: la prima manche della serata (Di sabato 15 maggio 2021) IL PRIMO CONCORRENTE AL PODIO Questa sera 15 maggio sta andando in diretta la puntata della finale di Amici 20 su Canale 5 in prima serata. ecco il primo concorrente che va direttamente nell'ultima fase della puntata. LEGGI ANCHE Amici 20, L'EMOZIONANTE INIZIO della FINALE: LA CANTANTE GAIA E LE SUE PAROLE LA prima manche DEL SERALE Ad aprire le danze è il cantante di Anna Pettinelli, Aka7even. E a seguire Deddy e Sangiovanni. I primi tre brani che sono stati proposti sul palco, è stato un inedito ciascuno. Il primo ha cantato "Loca", mentre Deddy "0 passi" e infine Sangiovanni con "Lady". Infine, ognuno di loro tre si è esibito con una cover. Deddy si è esibito con "Non fa per me", Sangiovanni si è ...

