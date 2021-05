Aliberti non diffamò l’ex consigliere Pd e la moglie (Di sabato 15 maggio 2021) Pasquale Aliberti non ha diffamato a mezzo stampa l’ex consigliere Pd Vittorio D’Alessandro e la moglie architetto Anna Matrone. Lo ha stabilito il Tribunale monocratico di Nocera Inferiore, giudice Russo Guarro, nella sentenza emessa ieri. Si chiude così con una assoluzione dopo 7 anni il processo con accuse di diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell’ex sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, denunciato nel 2014 dai coniugi D’Alessandro. Aliberti per il giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore Russo Guarro non ha diffamato l’ex consigliere comunale e consorte. l’ex primo cittadino di Scafati, assistito in questo procedimento penale dall’avvocato D’Amaro, nel 2016 era stato rinviato a giudizio per ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 maggio 2021) Pasqualenon ha diffamato a mezzo stampaPd Vittorio D’Alessandro e laarchitetto Anna Matrone. Lo ha stabilito il Tribunale monocratico di Nocera Inferiore, giudice Russo Guarro, nella sentenza emessa ieri. Si chiude così con una assoluzione dopo 7 anni il processo con accuse di diffamazione a mezzo stampa nei confronti delsindaco di Scafati, Pasquale, denunciato nel 2014 dai coniugi D’Alessandro.per il giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore Russo Guarro non ha diffamatocomunale e consorte.primo cittadino di Scafati, assistito in questo procedimento penale dall’avvocato D’Amaro, nel 2016 era stato rinviato a giudizio per ...

Advertising

aliberti_manu : @chilosasilvia Mamma mia. Ma non c'è manco da commentare questa persona. Continua a buttarsi la zappa sui piedi.. - aliberti_manu : @GiuliaSalemi93 In realtà non si è capito niente di sta prova.. ???? - aliberti_manu : @GiuliaSalemi93 Vabbè sognare non costa niente ?? - marty_aliberti : RT @insubbuglio: Mi piace esserci per tutti perché so come ci si sente a non avere nessuno. - aliberti_manu : @Liizard4 @Cohen60210686 A me non interessa sinceramente. Però fare la morale ad un giornalista, quando se ne ritro… -