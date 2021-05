Xbox Series X/S, al via il test Dolby Vision per i giochi (Di venerdì 14 maggio 2021) Xbox Series X e Series S stanno per diventare le prime console a supportare il gioco in Dolby Vision e Dolby Atmos, che trasformerà l'esperienza con audio coinvolgente e una grafica a spettro completo. La funzionalità è ora disponibile per gli utenti che fanno parte del programma Xbox Insider Alpha. Larry Hryb, direttore della programmazione Xbox e noto come "Major Nelson", ha confermato attraverso i suoi social network un aggiornamento di miglioramenti per Xbox Series X/S che per ora è disponibile solo per i membri Alpha di Xbox Insider. Dolby Vision è una tecnologia che consente ai giocatori un miglioramento nell'esperienza di gioco, tra luci più luminose, contrasto ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021)X eS stanno per diventare le prime console a supportare il gioco inAtmos, che trasformerà l'esperienza con audio coinvolgente e una grafica a spettro completo. La funzionalità è ora disponibile per gli utenti che fanno parte del programmaInsider Alpha. Larry Hryb, direttore della programmazionee noto come "Major Nelson", ha confermato attraverso i suoi social network un aggiornamento di miglioramenti perX/S che per ora è disponibile solo per i membri Alpha diInsider.è una tecnologia che consente ai giocatori un miglioramento nell'esperienza di gioco, tra luci più luminose, contrasto ...

