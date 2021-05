“We are the people”, l’attesissimo inno ufficiale degli Europei di calcio composto da Martin Garrix con Bono & The Edge (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo più di un anno di attesa…finalmente è stata annunciata una delle collaborazioni più sorprendenti di sempre! È disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digitale “We Are The people”, l’inno ufficiale dei prossimi Europei di calcio, composto dal Dj/produttore multiplatino Martin Garrix insieme alle leggende del rock Bono & THE Edge! Garrix ha sempre avuto le idee molto chiare sull’artista che avrebbe dovuto dare voce a “WE ARE THE people”, sin dalle prime fasi del processo creativo sapeva che la voce di Bono sarebbe stata perfetta. L’idea del Dj/produttore olandese si è concretizzata quando sia Bono che The ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo più di un anno di attesa…finalmente è stata annunciata una delle collaborazioni più sorprendenti di sempre! È disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digitale “We Are The”, l’dei prossimididal Dj/produttore multiplatinoinsieme alle leggende del rock; THEha sempre avuto le idee molto chiare sull’artista che avrebbe dovuto dare voce a “WE ARE THE”, sin dalle prime fasi del processo creativo sapeva che la voce disarebbe stata perfetta. L’idea del Dj/produttore olandese si è concretizzata quando siache The ...

