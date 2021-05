VIDEO MotoGP, Tardozzi: “Bagnaia ha scelto la gomma media per l’ultimo run” (Di venerdì 14 maggio 2021) Weekend di Le Mans che non comincia nel migliore dei modi per Francesco Bagnaia, attualmente fuori dalla top10 della classifica combinata al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia 2021, quinto round del Mondiale MotoGP. Il piemontese della Ducati ha chiuso il venerdì in dodicesima posizione senza brillare particolarmente soprattutto sul giro secco, anche se in realtà il time-attack di fine FP2 è stato effettuato con gomma media al posteriore. Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport la strategia adottata da Pecco nella fase finale della sessione pomeridiana. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Tardozzi su Francesco Bagnaia al termine delle libere del venerdì a Le ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Weekend di Le Mans che non comincia nel migliore dei modi per Francesco, attualmente fuori dalla top10 della classifica combinata al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia 2021, quinto round del Mondiale. Il piemontese della Ducati ha chiuso il venerdì in dodicesima posizione senza brillare particolarmente soprattutto sul giro secco, anche se in realtà il time-attack di fine FP2 è stato effettuato conal posteriore. Davide, team manager Ducati, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport la strategia adottata da Pecco nella fase finale della sessione pomeridiana. Di seguito ilcon le dichiarazioni disu Francescoal termine delle libere del venerdì a Le ...

