Venezia | donna trovata soffocata dalle figlie nella sua camera da letto Era sola

Una donna di 55 anni è stata trovata morta dalla figlia nella camera da letto, ad ucciderla è stato probabilmente il letto contentinore che si trovava nella stanza che non ha retto il peso. Getty Images / Emanuele CremaschiRoberta Romano aveva 55 anni e viveva nella sua casa a Dorsoduro, in provincia di Venezia con la figlia, la donna è stata trovata morta nella camera da letto, riversa a terra. A fare la tragica scoperta è stata la figlia stessa, poco più che maggiorenne, che, entrando a casa alle 21e30 circa, ha trovato la madre senza vita. La ragazza ha chiamato immediatamente il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (SSUEM) che opera in ...

