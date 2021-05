Vaccini, la Lombardia si smarca da Figliuolo: niente apertura ai quarantenni da lunedì (Di venerdì 14 maggio 2021) Bertolaso: «Prima le categorie più deboli». Moratti fa retromarcia: «Impossibile la seconda dose ai lombardi in vacanza» Leggi su lastampa (Di venerdì 14 maggio 2021) Bertolaso: «Prima le categorie più deboli». Moratti fa retromarcia: «Impossibile la seconda dose ai lombardi in vacanza»

Advertising

RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - rtl1025 : ?? 'Il 2 giugno apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di riceve… - TgLa7 : ++ #Vaccini, #Bertolaso: il 2 giugno #Lombardia apre a 16-29enni ++ Il 27 maggio tocca alla fascia 30-39 anni - qn_giorno : Calendario vaccini: le date per la Lombardia - FuocoDiDrago : RT @RegLombardia: #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno per t… -