Un grande ritorno a Don Matteo: clamorosa sorpresa per il set di Spoleto (Di venerdì 14 maggio 2021) Clamoroso a Don Matteo, nell’edizione numero tredici della popolare serie televisiva Rai Lux Vide ci sarà il ritorno di Flavio Insinna che, a distanza di quindici anni, vestirà di nuovo i panni del Capitano Anceschi. I dettagli La notizia circolava da qualche giorno, più come gossip che come certezza, ma oggi, venerdì 14 maggio, è arrivata la conferma ufficiale, Flavio Insinna torna nella serie televisiva Rai Lux Video Don Matteo. L’attore e presentatore di Roma a distanza di ben quindici anni dall’ultima volta, torna a far parte del cast di uno dei prodotti Rai più amati di sempre. —>>> Ti potrebbe interessare anche Un dramma ha segnato Terence Hill, ecco cosa è successo a Don Matteo —>>> Ti potrebbe interessare anche La morte della mamma di Don Matteo: si è spenta ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 maggio 2021) Clamoroso a Don, nell’edizione numero tredici della popolare serie televisiva Rai Lux Vide ci sarà ildi Flavio Insinna che, a distanza di quindici anni, vestirà di nuovo i panni del Capitano Anceschi. I dettagli La notizia circolava da qualche giorno, più come gossip che come certezza, ma oggi, venerdì 14 maggio, è arrivata la conferma ufficiale, Flavio Insinna torna nella serie televisiva Rai Lux Video Don. L’attore e presentatore di Roma a distanza di ben quindici anni dall’ultima volta, torna a far parte del cast di uno dei prodotti Rai più amati di sempre. —>>> Ti potrebbe interessare anche Un dramma ha segnato Terence Hill, ecco cosa è successo a Don—>>> Ti potrebbe interessare anche La morte della mamma di Don: si è spenta ...

