Sicilia da lunedì in zona gialla ma con due nuove zone rosse (Di venerdì 14 maggio 2021) Due nuove "zone rosse" in Sicilia. L'aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, e Santa Teresa di Riva, nel Messinese. L'isola da lunedì 17 maggio sarà in zona gialla. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) Due" in. L'aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, e Santa Teresa di Riva, nel Messinese. L'isola da17 maggio sarà in. L'articolo .

Advertising

TgrRaiSicilia : Nel #tg delle 19.35: caso Gregoretti, non luogo a procedere per l'ex ministro Salvini morto per covid mentre face… - ProDocente : Sicilia da lunedì in zona gialla ma con due nuove zone rosse - OraWeb_TV : Sicilia in ‘zona gialla’ da lunedì, boom di vaccini: oggi sfiorate 50mila dosi - BELLISS16414189 : RT @AeroportoPa: #Buonasera viaggiatori, bello atterrare all’#aeroporto di #Palermo. E da lunedì la #Sicilia è zona gialla #flytopalermo #A… - Si_ly13 : Lunedì la Sicilia sarà zona gialla ????posso andare finalmente a fare gli aperitivi ???? -