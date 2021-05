Riscatto laurea agevolato, nuovo messaggio INPS del 13 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato un nuovo messaggio il giorno 13 maggio 2021 riguardante il Riscatto laurea agevolato. Quest’ultimo riporta oggetto: ‘Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo. Modalità di calcolo cosiddette “agevolate” del relativo onere. Precisazioni’. Il nuovo avviso dell’INPS Nel nuovo avviso pubblicato dall’INPS si fa riferimento all’articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Questa normativa ha introdotto il nuovo istituto del Riscatto di periodi non coperti da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale () ha pubblicato unil giorno 132021 riguardante il. Quest’ultimo riporta oggetto: ‘dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo. Modalità di calcolo cosiddette “agevolate” del relativo onere. Precisazioni’. Ilavviso dell’Nelavviso pubblicato dall’si fa riferimento all’articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Questa normativa ha introdotto ilistituto deldi periodi non coperti da ...

