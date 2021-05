Primo studio sull’efficacia dei vaccini in Italia: “Contagi e casi gravi giù fino al 99 per cento” (Di venerdì 14 maggio 2021) Uno studio condotto in Italia da un gruppo di ricercatori dell’università di Ferrara e dell’Asl di Pescara ha evidenziato che i vaccini anti-Covid 19 stanno funzionando molto bene. Tra le persone vaccinate “la percentuale di riduzione di infezioni, casi di malattia e decessi raggiunge il 99 per cento”, le parole dell’epidemiologo Manzoli all’Adnkronos Salute. “Evidente il calo di Contagi e di malattia Covid, ma anche di morti (- 91 per cento, ma è una stima instabile)”. “L’Asl di Pescara, che vaccinava dal 2 gennaio – ha spiegato l’epidemiologo – si è detta: vediamo come stanno funzionando questi vaccini. Abbiamo condotto l’analisi con un po’ di paura. Tremavamo all’idea che non potessero funzionare. Ma con grande sollievo i dati preliminari che ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) Unocondotto inda un gruppo di ricercatori dell’università di Ferrara e dell’Asl di Pescara ha evidenziato che ianti-Covid 19 stanno funzionando molto bene. Tra le persone vaccinate “la percentuale di riduzione di infezioni,di malattia e decessi raggiunge il 99 per”, le parole dell’epidemiologo Manzoli all’Adnkronos Salute. “Evidente il calo die di malattia Covid, ma anche di morti (- 91 per, ma è una stima instabile)”. “L’Asl di Pescara, che vaccinava dal 2 gennaio – ha spiegato l’epidemiologo – si è detta: vediamo come stanno funzionando questi. Abbiamo condotto l’analisi con un po’ di paura. Tremavamo all’idea che non potessero funzionare. Ma con grande sollievo i dati preliminari che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Partirà alla metà di maggio l'arruolamento per il primo studio sull'uomo sull'efficacia di uno spray nasale nel tra… - franco67238399 : Vaccini Italia, contagi -95% e casi gravi -99%: il primo studio - recarlo20072007 : tutto quello che sappiamo sulle differenze tra i vaccini–sembra che non ci sia una differenza tra... - EmyRoyaleagle : RT @liliaragnar: Il primo studio italiano promuove (a pieni voti) i vaccini: 95% di efficacia L'unico dato che non pubblicato è quello de… - AlexSanna38 : RT @liliaragnar: Il primo studio italiano promuove (a pieni voti) i vaccini: 95% di efficacia L'unico dato che non pubblicato è quello de… -