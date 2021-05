Pirlo: ”In certe occasioni è mancata la compattezza. L’Inter ha avuto più fame di noi. Szczesny, Chiesa e Alex Sandro giocheranno, Demiral forse” (Di venerdì 14 maggio 2021) In vista della delicatissima sfida di domani alle 18:00 all’Allianz Stadium contro L’Inter, già aritmeticamente vincitrice del campionato di Serie A, Andrea Pirlo ha parlato così in conferenza stampa: “Cosa voglio rivedere? Con il Sassuolo abbiamo fatto una partita da squadra, nonostante venissimo da una sconfitta brutta con il Milan. Buona reazione, non era facile reagire a questo tipo di sconfitte. Partita di squadra, compatti, ci siamo aiutati, le difficoltà le abbiamo superate insieme. L’aspetto più positivo, dovevamo ritrovarci da squadra. Fuori De Ligt e Alex Sandro? Alex no di sicuro, è squalificato nella finale di Coppa e giocherà. Gli altri vedremo, dobbiamo recuperare energie, siamo tornati tardi, è importante recuperare le energie per domani sera. Badare al sodo? Ho già risposto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 maggio 2021) In vista della delicatissima sfida di domani alle 18:00 all’Allianz Stadium contro, già aritmeticamente vincitrice del campionato di Serie A, Andreaha parlato così in conferenza stampa: “Cosa voglio rivedere? Con il Sassuolo abbiamo fatto una partita da squadra, nonostante venissimo da una sconfitta brutta con il Milan. Buona reazione, non era facile reagire a questo tipo di sconfitte. Partita di squadra, compatti, ci siamo aiutati, le difficoltà le abbiamo superate insieme. L’aspetto più positivo, dovevamo ritrovarci da squadra. Fuori De Ligt eno di sicuro, è squalificato nella finale di Coppa e giocherà. Gli altri vedremo, dobbiamo recuperare energie, siamo tornati tardi, è importante recuperare le energie per domani sera. Badare al sodo? Ho già risposto ...

