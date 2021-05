“Non me l’aspettavo”. Mauro Corona e Bianca Berlinguer, alla fine è successo. Sorpresa per tutti (Di venerdì 14 maggio 2021) Evento inaspettato per Rete 4 che ha ospitato la padrona di CartaBianca, Bianca Berlinguer. La conduttrice ha fatto irruzione in tv a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, a insaputa di Mauro Corona. Durante la trasmissione un videomessaggio della giornalista ha sorpreso l’alpinista, che non si sarebbe mai aspettato un gesto simile. Difficile che un’occasione del genere si possa ripetere ancora. Per chi non ricordasse, Mauro Corona era un ospite fisso per CartaBianca. Fin quando lo scultore è stato il protagonista di un’accesa rissa verbale con Bianca Berlinguer. Da quel momento la Rai ha considerato necessaria l’espulsione dell’opinionista televisivo dalla trasmissione d’informazione. La ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 14 maggio 2021) Evento inaspettato per Rete 4 che ha ospitato la padrona di Carta. La conduttrice ha fatto irruzione in tv a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, a insaputa di. Durante la trasmissione un videomessaggio della giornalista ha sorpreso l’alpinista, che non si sarebbe mai aspettato un gesto simile. Difficile che un’occasione del genere si possa ripetere ancora. Per chi non ricordasse,era un ospite fisso per Carta. Fin quando lo scultore è stato il protagonista di un’accesa rissa verbale con. Da quel momento la Rai ha considerato necessaria l’espulsione dell’opinionista televisivo dtrasmissione d’informazione. La ...

