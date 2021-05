Meteo d’ESTATE fuori controllo L’estremizzazione del Clima

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 14 maggio 2021)estivo.Fine maggio, prima ondata di caldo, primo vero assaggio. Finora abbiamo parlato di tutt’altro e stiamo continuando a farlo, anche perché per il momento abbiamo avuto due rapide fiammate africane e nulla più. Fa ben più notizia il gran fresco che sta facendo, perché in questo periodo sarebbe più normale avere temperature ben più alte delle attuali. Fatto sta che stiamo per lasciarci alle spalle una Primavera a dir poco capricciosa, una Primavera che ha mostrato spesso e volentieri il suo lato più instabile o addirittura perturbato. Per non parlare delle temperature, che mai come quest’anno sono state a tratti inferiori al normale. Ora però ci si avvicina a grandi passi all’Estate, un’Estate che come detto più e più volte potrebbe essere estrema sotto molti aspetti. Diciamo che ...