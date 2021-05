La Vita in Diretta, l’ospite in studio: “Flavio Briatore? Un vecchione che va con le ragazzine”, Matano resta di ghiaccio (Di venerdì 14 maggio 2021) La Vita in Diretta sta continuando la sua programmazione e ogni pomeriggio tiene compagnia a milioni di italiani che non si vogliono perdere l’appuntamento pomeridiano con Alberto Matano. Il giornalista calabrese, che piace tantissimo, ultimamente è stato un po’ criticato per la vicenda di Denise Pipitone. Infatti, pare che Federica Sciarelli si sia infuriata con i vertici Rai perchè vuole che alla vicenda, gravissima e delicatissima, si dia un taglio prettamente giornalistico, asciutto e rigoroso come richiede la tragedia della piccola e non condita da scandalismi come, invece , a suo parere, fanno le altre trasmissioni televisive ad eccezione della sua. E così sia La Vita in Diretta di Alberto Matano che Pomeriggio di Barbara D’Urso sono state messe sostanzialmente sulla stessa ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 14 maggio 2021) Lainsta continuando la sua programmazione e ogni pomeriggio tiene compagnia a milioni di italiani che non si vogliono perdere l’appuntamento pomeridiano con Alberto. Il giornalista calabrese, che piace tantissimo, ultimamente è stato un po’ criticato per la vicenda di Denise Pipitone. Infatti, pare che Federica Sciarelli si sia infuriata con i vertici Rai perchè vuole che alla vicenda, gravissima e delicatissima, si dia un taglio prettamente giornalistico, asciutto e rigoroso come richiede la tragedia della piccola e non condita da scandalismi come, invece , a suo parere, fanno le altre trasmissioni televisive ad eccezione della sua. E così sia Laindi Albertoche Pomeriggio di Barbara D’Urso sono state messe sostanzialmente sulla stessa ...

Advertising

vitaindiretta : #DenisePipitone, nuova lettera anonima: molto attendibile. Rivedi su RaiPlay l'intervista all'avvocato… - RaiTre : Quale futuro ci aspetta, se la ricchezza della vita sul pianeta continua a esaurirsi giorno dopo giorno?' #Sapiens… - Delorenzoanna1 : La Vita in Diretta, 'Flavio Briatore? Un vecchione che va con le ragazzine': chi lo attacca su Rai1… - infoitsport : LIVE Sonego-Thiem 6-4 6-7 7-6, Internazionali Roma in DIRETTA: l'italiano compie l'impresa della vita e vola ai qua… - infoitinterno : La Vita in Diretta, Denise Pipitone: le due importanti novità -

Ultime Notizie dalla rete : Vita Diretta Arriva il porta a porta Tutte le nuove regole ... Thomas Pandian, "e i cittadini, seguendo la diretta sui nostri social, potranno intervenire con ... significa che non stiamo parlando di stravolgere la vita delle persone ma di migliorarla". Il Comune ...

promo vaccini, quando la scienza spiega Quando la scienza spiega" che si svolgerà in diretta streaming su Facebook e Youtube. L'evento, cui ... La vita degli altri e la nostra vale più di qualunque dubbio". Alla tavola rotonda conclusiva ...

La Vita in Diretta, "Flavio Briatore? Un vecchione che va con le ragazzine": chi lo attacca su Rai1 Liberoquotidiano.it Tutto quello che c’è da sapere sui fascisti di Casapound Questa adesione a principi delinquenziali. CasaPound è nata su un dichiarato impianto fascista, che – già criminale di suo – porta naturalmente con sé anche tutte le compromissioni col nazismo e passa ...

Madrid diventa un paradiso fiscale che favorisce i ricchi, secondo l’Ocse Dopo la guerra aperta ai cosiddetti paradisi fiscali fatta da Europa e Stati Uniti, la vita per evasori od aspiranti tali che vogliono occultare guadagni illecitamente nascosti al fisco del loro paese ...

... Thomas Pandian, "e i cittadini, seguendo lasui nostri social, potranno intervenire con ... significa che non stiamo parlando di stravolgere ladelle persone ma di migliorarla". Il Comune ...Quando la scienza spiega" che si svolgerà instreaming su Facebook e Youtube. L'evento, cui ... Ladegli altri e la nostra vale più di qualunque dubbio". Alla tavola rotonda conclusiva ...Questa adesione a principi delinquenziali. CasaPound è nata su un dichiarato impianto fascista, che – già criminale di suo – porta naturalmente con sé anche tutte le compromissioni col nazismo e passa ...Dopo la guerra aperta ai cosiddetti paradisi fiscali fatta da Europa e Stati Uniti, la vita per evasori od aspiranti tali che vogliono occultare guadagni illecitamente nascosti al fisco del loro paese ...