Israele, iniziato l’attacco a Gaza. Netanyahu: “Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas” (Di venerdì 14 maggio 2021) La battaglia di Gerusalemme: razzi sulla città e raid sulla Striscia di Gaza. Si contano i primi morti. Anche bambini tra le vittime. La battaglia di Gerusalemme si è trasformata in una guerra tra Israele e Hamas. Da Gaza piovono razzi sulla città, Israele procede con raid sulla Striscia di Gaza, a Gerusalemme suonano le sirene di allarme come in tempo di guerra. Tra il 13 e il 14 maggio Israele ha lanciato l’attacco contro Gaza mettendo mano ai piani per l’invasione. https://it.wikipedia.org/wiki/Israele#/media/File:Flag of Israel.svgLa battaglia di Gerusalemme A Gerusalemme la situazione è precipitata dopo un mese di nervosismo. La polizia infatti aveva deciso di blindare la piazza nei pressi della porta di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021) La battaglia di Gerusalemme: razzi sulla città e raid sulla Striscia di. Si contano i primi morti. Anche bambini tra le vittime. La battaglia di Gerusalemme si è trasformata in una guerra tra. Dapiovono razzi sulla città,procede con raid sulla Striscia di, a Gerusalemme suonano le sirene di allarme come in tempo di guerra. Tra il 13 e il 14 maggioha lanciatocontromettendo mano ai piani per l’invasione. https://it.wikipedia.org/wiki/#/media/File:Flag of Israel.svgLa battaglia di Gerusalemme A Gerusalemme la situazione è precipitata dopo un mese di nervosismo. La polizia infatti aveva deciso di blindare la piazza nei pressi della porta di ...

Advertising

HuffPostItalia : Israele ha iniziato l'attacco di terra a Gaza - rubio_chef : Le forze di occupazione illegale sioniste hanno attaccato per primi i fedeli palestinesi in protezione di #AlAqsa e… - fr_c0 : Israele ha iniziato l'attacco di terra a Gaza Queste merde da oltre 2000 anni stanno sul cazzo a tutti. Possibile… - pborghilivorno : #pianeta Israele ha iniziato l'attacco di terra a Gaza - Flipboard_IT : Israele ha iniziato l'attacco di terra a #Gaza. Nell'Edizione del mattino, via @HuffPostItalia -