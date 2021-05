Israele, iniziato l’attacco a Gaza: la cronaca in diretta (Di venerdì 14 maggio 2021) Il quarto giorno di guerra. Poco prima della mezzanotte e mezza (le 23.20 in Italia) l’esercito israeliano annuncia su Twitter l'attacco via terra di Gaza Leggi su corriere (Di venerdì 14 maggio 2021) Il quarto giorno di guerra. Poco prima della mezzanotte e mezza (le 23.20 in Italia) l’esercito israeliano annuncia su Twitter l'attacco via terra di

Advertising

HuffPostItalia : Israele ha iniziato l'attacco di terra a Gaza - rubio_chef : Le forze di occupazione illegale sioniste hanno attaccato per primi i fedeli palestinesi in protezione di #AlAqsa e… - fr_c0 : Israele ha iniziato l'attacco di terra a Gaza Queste merde da oltre 2000 anni stanno sul cazzo a tutti. Possibile… - pborghilivorno : #pianeta Israele ha iniziato l'attacco di terra a Gaza - Flipboard_IT : Israele ha iniziato l'attacco di terra a #Gaza. Nell'Edizione del mattino, via @HuffPostItalia -