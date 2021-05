Internazionali BNL d’Italia, Barty dopo il ritiro: “Voglio essere al 100% a Parigi” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Devo ascoltare il mio corpo per cercare di essere al cento per cento al Roland Garros in un paio di settimane“. Così l’australiana Ashleigh Barty, numero uno del mondo, dopo il ritiro dagli Internazionali BNL d’Italia mentre era in vantaggio 6-4 e 2-1 contro Coco Gauff in seguito a un problema al braccio. “La causa del mio ritiro e’ stata questo problema muscolare al braccio destro che mi porto ormai da anni, da quando ne avevo 15 o 16. In certe condizioni mi da’ piu’ fastidio, oggi era una giornata no, e il dolore e’ peggiorato giocando: non e’ mai bello non finire un match, in un evento di questo livello in particolare, ma il dolore stava diventando sempre piu’ difficile da sopportare“, ha spiegato l’australiana in conferenza stampa. Ancora Barty. ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) “Devo ascoltare il mio corpo per cercare dial cento per cento al Roland Garros in un paio di settimane“. Così l’australiana Ashleigh, numero uno del mondo,ildagliBNLmentre era in vantaggio 6-4 e 2-1 contro Coco Gauff in seguito a un problema al braccio. “La causa del mioe’ stata questo problema muscolare al braccio destro che mi porto ormai da anni, da quando ne avevo 15 o 16. In certe condizioni mi da’ piu’ fastidio, oggi era una giornata no, e il dolore e’ peggiorato giocando: non e’ mai bello non finire un match, in un evento di questo livello in particolare, ma il dolore stava diventando sempre piu’ difficile da sopportare“, ha spiegato l’australiana in conferenza stampa. Ancora. ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, #IBI21. #Barty spiega il ritiro contro #Gauff: 'Voglio essere al top a Parigi' - sportface2016 : La pioggia frena gli #IBI21, #Sonego vs #Rublev e la continuazione di #Djokovic vs #Tsitsipas rinviate a domani - sourlope : RT @BMWItalia: Il palcoscenico perfetto per l'anteprima nazionale: THE iX agli Internazionali BNL d'Italia 2021. Scopri di più. https://t.… - Corentin_Info : ??WTA - Internazionali BNL d'Italia?? #tennis ??Quarts de finale?? 14h20 P. Martic 2-0 J. Pegula K. Pliskova 2-1 J. Os… - talk_by_gbsapri : #Sport | #Tennis, #InternazionaliBnl, impresa #Sonego: batte #Thiem e vola ai quarti -