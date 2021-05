Inter, ex di Uomini e Donne “incastra” Lukaku? Minacce di morte: interviene Parpiglia (Di venerdì 14 maggio 2021) Il nome di Giulia D’Urso, ex protagonista di Uomini e Donne, nelle ultime ore è tornato nuovamente sulla bocca di tutti. Secondo alcuni quotidiani nazionali, l’ex fidanzata di Giulio Raselli sarebbe la “spia” che avrebbe chiamato il 112 per segnalare la cena clandestina dei calciatori dell’Inter Romelu Lukaku, Ivan Perisic, Ashley Young e Achraf Hakimi.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 14 maggio 2021) Il nome di Giulia D’Urso, ex protagonista di, nelle ultime ore è tornato nuovamente sulla bocca di tutti. Secondo alcuni quotidiani nazionali, l’ex fidanzata di Giulio Raselli sarebbe la “spia” che avrebbe chiamato il 112 per segnalare la cena clandestina dei calciatori dell’Romelu, Ivan Perisic, Ashley Young e Achraf Hakimi.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Inter, ex di Uomini e Donne “incastra” Lukaku? Minacce di morte: interviene Parpiglia - gianlucarossitv : 14.5.2021 Uomini e Donne di Fede Interista, dei Campioni d'Italia dell'#Inter parla il Vangelo, a saperlo leggere..… - infoitsport : Inter, festa abusiva: l'influencer ex 'Uomini e Donne' inguaia Lukaku, Hakimi, Perisic e Young - retweet_clown : RT @NetworkInquirer: FORMAZIONE UFFFICIALE @juventusfc Questi gli uomini scelti da Mister Pirlo per scendere in campo contro l'Inter di Ant… - sportli26181512 : Cena #Lukaku, Giulia D'Urso ha chiamato i Carabinieri? Ora parla lei: Il giocatore dell'Inter è stato multato per v… -