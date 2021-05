Il film erotico e molto scialbo esploso nel primo lockdown torna con altri due capitoli. Siete pronti? (Di venerdì 14 maggio 2021) torna uno dei grandi successi esplosi su Netflix durante la pandemia, quel 365 Giorni di provenienza polacca lanciato da utenti che ne hanno fatto rimbalzare le scene più hot. Non con uno ma con ben due sequel. Archiviate le polemiche circa la consensualità della povera Laura (Anna Maria Sieklucka), che in quanto rapita dal boss mafioso Massimo (Michele Morrone) del problema consenso non sapeva che farsene, nonché dell’effetto Sindrome di Stoccolma, il thriller porno soft deve avere aperto una breccia nelle politiche di programmazione del servizio streaming. Attentissimo a contare con meticolosità le visualizzazioni nonostante la comunicazione sfumata dei dati. Michele Morrone: il sex symbol di “365 giorni” ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 maggio 2021)uno dei grandi successi esplosi su Netflix durante la pandemia, quel 365 Giorni di provenienza polacca lanciato da utenti che ne hanno fatto rimbalzare le scene più hot. Non con uno ma con ben due sequel. Archiviate le polemiche circa la consensualità della povera Laura (Anna Maria Sieklucka), che in quanto rapita dal boss mafioso Massimo (Michele Morrone) del problema consenso non sapeva che farsene, nonché dell’effetto Sindrome di Stoccolma, il thriller porno soft deve avere aperto una breccia nelle politiche di programmazione del servizio streaming. Attentissimo a contare con meticolosità le visualizzazioni nonostante la comunicazione sfumata dei dati. Michele Morrone: il sex symbol di “365 giorni” ...

