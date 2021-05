Guerra a Gaza, Israele punta ai 'piani alti' di Hamas. Ma a morire sono i bambini (Di venerdì 14 maggio 2021) Gaza, la Guerra è entrata nel suo quinto giorno. E Israele punta ai 'piani alti' di Hamas. Nella più grande operazione contro Gaza dall'inizio della nuova escalation militare, Israele ha effettuato 50 ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 maggio 2021), laè entrata nel suo quinto giorno. Eai '' di. Nella più grande operazione controdall'inizio della nuova escalation militare,ha effettuato 50 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Truppe di cielo e di terra dell'esercito israeliano stanno attualmente attaccando nella Striscia di Gaza. Lo ha det… - ilpost : Giovedì sera l’esercito israeliano ha annunciato di avere iniziato ad attaccare la Striscia di Gaza anche via terra… - SkyTG24 : #Gaza, raid #Israele colpisce villaggio: 11 morti, tra cui alcuni bambini - marina_book : RT @Mb_yk01_92_8501: I PALESTINESI NON HANNO UN'AVIAZIONE NON HANNO UNA MARINA MILITARE NON HANNO UN ESERCITO NELLA STRISCIA DI GAZA NO… - _lunatoniolo_ : RT @Mb_yk01_92_8501: I PALESTINESI NON HANNO UN'AVIAZIONE NON HANNO UNA MARINA MILITARE NON HANNO UN ESERCITO NELLA STRISCIA DI GAZA NO… -