Il film Freaks Out di Gabriele Mainetti avrebbe buone possibilità di debuttare alla Mostra di Venezia tra qualche mese, almeno stando a quanto anticipato da Variety. La celebre rivista di settore ne parla in un articolo sulla prossima edizione della kermesse Veneziana, l'unico dei grandi festival internazionali ad essersi svolto interamente in presenza dall'inizio dell'emergenza sanitaria (Cannes ha saltato il turno nel 2020, mentre Toronto e la Berlinale hanno optato per la formula ibrida negli ultimi mesi).

cinemaniaco_fb : ?????????????? Freaks Out: il film di Gabriele Mainetti sarà a Venezia 2021? - sfiorata82 : RT @cinefilosit: Venezia 78: la mostra tornerà alla normalità, Dune e Freaks Out primi titoli in ballo #ILoveCinefilos - cinefilosit : Venezia 78: la mostra tornerà alla normalità, Dune e Freaks Out primi titoli in ballo #ILoveCinefilos - ilcineparadiso : dune è stata la mano di dio freaks out.... - EnfantProdige : Dune di Villeneuve E' stata la mano di Dio di Sorrentino Freaks Out di Mainetti On a Half Clear Morning di Dumont… -

Ultime Notizie dalla rete : Freaks Out Venezia 78, il 'Dune' di Denis Villeneuve potrebbe debuttare al Lido ... mentre si fanno sempre più insistenti le voci della presenza nelle Selezione Ufficiale di titoli a lungo attesi e rimandati come ad esempio Freaks Out di Gabriele Mainetti e La Mano di Dio di Paolo ...

Venezia, tris di assi per la Mostra: Sorrentino, Villeneuve e Mainetti Infine Freaks Out di Gabriele Mainetti , il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, che racconta una storia ambientata a Roma nel 1943, dove quattro amici lavorano in un circo gestito da un tale Israel che poi ...

Da «Diabolik» a «Freaks Out»: ecco le (nuove) date di uscita dei film più attesi al cinema Vanity Fair Italia Venezia verso normalità, con Sorrentino e Mainetti Tra questi previsti quelli di Sorrentino (La mano di Dio), Mainetti (Freaks Out), Dumont (France) e Giannoli (Lost Illusions). Ora tra questi due articoli è evidente un cambio di prospettiva : nel pri ...

Venezia, tris di assi per la Mostra: Sorrentino, Villeneuve e Mainetti «Dune» di Denis Villeneuve. Tre «bombe», tre titoli attesissimi, non solo in Italia: «Dune», «È stata la mano di dio» e «Freaks Out». Se confermate, le indiscrezioni af ...

