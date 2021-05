F1, cambia il calendario del Mondiale F1! Niente Turchia, l’Austria raddoppia! Programma e date (Di venerdì 14 maggio 2021) La notizia era nell’aria già negli ultimi giorni e ora ci sono i crismi dell’ufficialità: cambia il calendario del Mondiale 2021 di F1. Il 13 giugno, infatti, non si terrà il GP di Turchia e al suo posto di disputerà una seconda gara in stile “double header” in Austria. Il GP di Stiria andrà in scena nel weekend del 25-27 giugno sul tracciato di Spielberg. Questa decisione è legata, come viene specificato dal comunicato ufficiale dell’organizzazione del Circus: “Alle restrizioni di viaggio“. Le limitazioni sono dovute al contenimento della pandemia Covid-19 che sono state imposte da alcuni Paesi tra cui quelli che hanno come sedi i team di F1 e avrebbero dovuto affrontare i viaggi dalla Turchia. In altre parole, nel Regno Unito il territorio turco fa parte delle elenco degli Stati che obbliga alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) La notizia era nell’aria già negli ultimi giorni e ora ci sono i crismi dell’ufficialità:ildel2021 di F1. Il 13 giugno, infatti, non si terrà il GP die al suo posto di disputerà una seconda gara in stile “double header” in Austria. Il GP di Stiria andrà in scena nel weekend del 25-27 giugno sul tracciato di Spielberg. Questa decisione è legata, come viene specificato dal comunicato ufficiale dell’organizzazione del Circus: “Alle restrizioni di viaggio“. Le limitazioni sono dovute al contenimento della pandemia Covid-19 che sono state imposte da alcuni Paesi tra cui quelli che hanno come sedi i team di F1 e avrebbero dovuto affrontare i viaggi dalla. In altre parole, nel Regno Unito il territorio turco fa parte delle elenco degli Stati che obbliga alla ...

