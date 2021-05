Cuneo | la rabbia e la delusione del giovane apicoltore | “Hanno distrutto le mie arnie nella notte | milioni di api morte” – Video

(Di venerdì 14 maggio 2021) Settantadistrutte,di api. Mattia Landra,che gestisce l’azienda Jal Vert insieme al fratello a Prazzo, in provincia di, non può credere ai propri occhi. Qualcuno,, ha pensato di rovesciare tutte le sue. Le api, con le piogge insistenti degli ultimi giorni, non sono sopravvissute. “Non ci posso credere – commenta commosso nel– non posso credere che al mondo ci siano persone tanto cattive”. I due fratellilanciato un crowdfunding sulla piattaforma Gofundme, intitolato “Aiutiamo Mattia a ricostruire l’apiario”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

