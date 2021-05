**Covid: da Corte Conti stop a ReiThera, no a decreto relativo al finanziamento** (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Dalla Corte dei Conti arriva uno stop a ReiThera. L’ufficio del controllo, il 4 maggio scorso, “ritenendo che le risposte fornite dall’Amministrazione non fossero idonee a superare le osservazioni formulate nel rilievo, ha deferito la questione all’esame del Collegio della Sezione centrale controllo di legittimità”. A conclusione dell’adunanza, l’11 maggio 2021, “la Sezione centrale ha deliberato di ricusare il visto sul decreto” relativo all’Accordo di sviluppo sottoscritto il 17 febbraio 2021. “L’atto non è stato, quindi, ammesso a registrazione”. Lo rende noto la Corte dei Conti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Dalladeiarriva uno. L’ufficio del controllo, il 4 maggio scorso, “ritenendo che le risposte fornite dall’Amministrazione non fossero idonee a superare le osservazioni formulate nel rilievo, ha deferito la questione all’esame del Collegio della Sezione centrale controllo di legittimità”. A conclusione dell’adunanza, l’11 maggio 2021, “la Sezione centrale ha deliberato di ricusare il visto sulall’Accordo di sviluppo sottoscritto il 17 febbraio 2021. “L’atto non è stato, quindi, ammesso a registrazione”. Lo rende noto ladei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

occhio_notizie : La Corte dei Conti ha bloccato i fondi per #ReiThera, il vaccino anti #Covid 19 italiano - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: La Corte dei Conti ha bloccato i fondi per ReiThera. Senza quei finanziamenti non potrà avviare la fase 3 #Covid_19 - TV7Benevento : **Covid: da Corte Conti stop a ReiThera, no a decreto relativo al finanziamento**... - micheled2869 : RT @GiovaQuez: La Corte dei Conti ha bloccato i fondi per ReiThera. Senza quei finanziamenti non potrà avviare la fase 3 #Covid_19 - micheled2869 : RT @lucianocapone: La Corte dei Conti, scrive Repubblica, ha bocciato il finanziamento di Invitalia a ReiThera per lo sviluppo di un vaccin… -