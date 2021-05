“Cotto e Mangiato” | torta di mele

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un classico della pasticceria casalinga, in una delle sue mille versioni. Ecco ladi. Cotte e mangiate! Ingredienti 2, succo di 1 limone 2 uova, 150 g zucchero semolato, 100 g olio di semi, 100 g latte, 150 g farina 00, 1 bustina di lievito per dolci Procedimento Peliamo le, le tagliamo a dadini e le irroriamo con il succo di un limone. In una ciotola, con le fruste, sbattiamo le uova intere insieme allo zucchero. Ottenuto un composto chiaro e spumoso, uniamo l’olio di semi ed il latte. Mescoliamo ancora qualche istante, quindi aggiungiamo la farina ed il lievito setacciati insieme. Mescoliamo e, ad impasto liscio ed omogeneo, inseriamo le ...