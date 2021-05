Corona virus: Italia, 339606 attualmente positivi a test (-6402 in un giorno) con 123927 decessi (182) e 3683189 guariti (13782). Totale di 4146722 casi (7567) Dati della protezione civile: effettuati 298186 tamponi (Di venerdì 14 maggio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 339606 attualmente positivi a test (-6402 in un giorno) con 123927 decessi (182) e 3683189 guariti (13782). Totale di 4146722 casi (7567) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 298186 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 14 maggio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(182) e).di) proviene da Noi Notizie..

