Copasir | Meloni | violata la democrazia E si rivolge a Mattarella | utilizzi la sua moral suasion

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 maggio 2021) Sul“non so più come andrà a finire, non ho certezze e questa non è una buona notizia, in uno stato democratico, quando ci sono delle regole scritte, delle leggi, quelle dovrebbero essere certezze”. Giorgia, intervistata dall’AdnKronos, sul tema della presidenza del, che la Lega non vuole mollare, nonostante la legge preveda che tocchi alle forze di opposizione, quindi a Fratelli d’Italia, torna sull’incredibile vicenda che ha mobilitato 51 fra costituzionalisti, docenti e alte personalità delle istituzioni. Per Giorgia“in Italia le leggi cambiano a seconda di chi deve interpretarle e a favore di chi. Io penso che quanto sta accadendo è spaventoso, non solo per il fatto che a Fratelli d’Italia non venga riconosciuto ciò che gli spetta, ma per il silenzio, intorno alla violazione di una ...