Combattere l’omofobia è un dovere. La Consulta striglia il Parlamento. Il presidente Coraggio: l’Italia è rimasta indietro. E sul tema il legislatore non può perdere altro tempo (Di venerdì 14 maggio 2021) Che in Italia ci sia ancora molto da fare in fatto di parità di genere, lo sappiamo da tempo anche grazie alle battaglie giudiziarie che dimostrano il gap accumulato dal nostro Paese rispetto al resto dell’occidente. Un problema su tutti è quello dell’omofobia che è stato a lungo dimenticato dalla politica – secondo molti in modo consapevole – e a cui è necessario mettere mano al più presto con apposite norme come chiesto dal presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, al termine della relazione sull’attività della Consulta nel 2020 illustrata ieri alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e delle alte cariche dello Stato tra cui il ministro della Giustizia, Marta Cartabia. “Nonostante i toni esagitati della politica, il problema” del contrasto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) Che in Italia ci sia ancora molto da fare in fatto di parità di genere, lo sappiamo daanche grazie alle battaglie giudiziarie che dimostrano il gap accumulato dal nostro Paese rispetto al resto dell’occidente. Un problema su tutti è quello delche è stato a lungo dimenticato dalla politica – secondo molti in modo consapevole – e a cui è necessario mettere mano al più presto con apposite norme come chiesto daldella Corte Costituzionale, Giancarlo, al termine della relazione sull’attività dellanel 2020 illustrata ieri alla presenza deldella Repubblica, Sergio Mattarella, e delle alte cariche dello Stato tra cui il ministro della Giustizia, Marta Cartabia. “Nonostante i toni esagitati della politica, il problema” del contrasto ...

