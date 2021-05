Blocco sfratti 2021: proroga, come funziona, novità Dl Sostegni (Di venerdì 14 maggio 2021) La conversione in legge del Decreto “Sostegni” porterà ad una proroga del Blocco sfratti attualmente valevole sino al 30 giugno 2021. A decidere l’estensione dello stop alle procedure esecutive è il disegno di legge numero 3099, approvato in Senato il 6 maggio scorso e trasmesso alla Camera, di conversione del D.l. “Sostegni” (Decreto numero 41 del 22 marzo 2021). Il testo prevede la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, con tre diverse scadenze, corrispondenti al 30 settembre ed al 31 dicembre 2021. La decisione di prolungare lo stop, criticata da Confedilizia, arriva a seguito di quanto previsto dal Decreto “Milleproroghe” che ha esteso il Blocco dal 1º gennaio al 30 giugno ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 14 maggio 2021) La conversione in legge del Decreto “” porterà ad unadelattualmente valevole sino al 30 giugno. A decidere l’estensione dello stop alle procedure esecutive è il disegno di legge numero 3099, approvato in Senato il 6 maggio scorso e trasmesso alla Camera, di conversione del D.l. “” (Decreto numero 41 del 22 marzo). Il testo prevede la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, con tre diverse scadenze, corrispondenti al 30 settembre ed al 31 dicembre. La decisione di prolungare lo stop, criticata da Confedilizia, arriva a seguito di quanto previsto dal Decreto “Milleproroghe” che ha esteso ildal 1º gennaio al 30 giugno ...

