Bernardo Tirabosco | inaugurata la mostra In nessun luogo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Arezzo, 14 maggio 2021 -stamattina - presso Sottofondo studio, la nuova realtà aretina con sede in Via Garibaldi 136 - la personale didal titolo "In",...

Advertising

Nazione_Arezzo : Bernardo Tirabosco, “In nessun luogo”. La mostra dà il via alle iniziative 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardo Tirabosco

LA NAZIONE

Arezzo, 14 maggio 2021 - Inaugurata stamattina - presso Sottofondo studio, la nuova realtà aretina con sede in Via Garibaldi 136 - la personale didal titolo "In nessun luogo", curata da Elena Castiglia. il Sottofondo ospiterà nel corso dell'anno una programmazione di mostre ed incontri ideata dall'equipe di artisti e curatori ...La prima mostra che ospita ha un titolo emblematico, "In nessun luogo" e dà l'occasione di scoprire i nuovi lavori di. L'esposizione è curata dalla talentuosa Elena Castiglia , ...Oggi l’inaugurazione della mostra curata da Elena Castiglia presso il Sottofondo studio di Via Garibaldi ad Arezzo ...Torna l’arte contemporanea ad Arezzo. Dal 14 maggio verrà inaugurata presso Sottofondo studio la personale di Bernardo Tirabosco dal titolo “In nessun luogo”, curata da Elena Castiglia. La nuova realt ...