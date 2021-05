Berlusconi, Ronzulli, non è tempo di coccodrilli (Di venerdì 14 maggio 2021) "Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà": lo ha detto la senatrice Licia Ronzulli uscendo dall'ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Itala è ricoverato da ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) "Non èdi, il presidenteci seppellirà": lo ha detto la senatrice Liciauscendo dall'ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Itala è ricoverato da ...

