Ainett Stephens | inizia l’estate | curve esplosive in costume – FOTO

(Di venerdì 14 maggio 2021) Estateta per, inla bellissima modella venezuelana mostrada sogno e manda il web in delirio Più sensuale e provocante che maista facendo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ainett Stephens

BlogLive.it

Laè magnifica in canotta con il lato A completamente in vista e un sorriso che incanta tutto il webè splendida, la ex gatta nera è rimasta uguale a com'era anni fa quando calcava le scene della televisione italiana. Oggi però vive in Spagna con il marito e il figlio. Al momento ...La splendidaha condiviso una foto in cui appare bellissima in primo piano su Instagram, indossa una canotta bucatacondivide una foto su Instagram e appare con indosso una ...Ainett Stephens dà il buongiorno ai suoi followers con uno scatto in cui è raggiante. Il suo sorriso ha letteralmente conquistato Instagram ...Ainett Stephens più sensuale e bella che mai manda il web totalmente in delirio, la modella venezuelana fa un annuncio e stende Instagram.