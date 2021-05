A Gaza 10mila sfollati e 125 uccisi Proteste e morti in Cisgiordania

(Di venerdì 14 maggio 2021) «Mio marito è ancora sotto shock, i bombardamenti israeliani di ieri sera (giovedì) susono stati incessanti. Era con altre persone in una stanza quando una cannonata ha colpito la casa accanto. Il boato è stato enorme, fumo e fiamme hanno avvolto tutto intorno, anche dove era lui. È scappato mentre le cannonate cadevano breve distanza e non si fermavano, neanche per un minuto». Emanuela Franco ci parla dall’Italia dove è tornata lo scorso marzo. Aci viene … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

antonelloello : RT @michelegiorgio2: Sono 126 i palestinesi uccisi dai raid aerei e dal fuoco dell'artiglieria su Gaza, tra cui 31 ragazzi e bambini e 20 d… - IvanTaverniti : RT @michelegiorgio2: Sono 126 i palestinesi uccisi dai raid aerei e dal fuoco dell'artiglieria su Gaza, tra cui 31 ragazzi e bambini e 20 d… - LazialLeninismo : RT @michelegiorgio2: Sono 126 i palestinesi uccisi dai raid aerei e dal fuoco dell'artiglieria su Gaza, tra cui 31 ragazzi e bambini e 20 d… - malgradotuttobl : RT @michelegiorgio2: Sono 126 i palestinesi uccisi dai raid aerei e dal fuoco dell'artiglieria su Gaza, tra cui 31 ragazzi e bambini e 20 d… - a_md735 : RT @michelegiorgio2: Sono 126 i palestinesi uccisi dai raid aerei e dal fuoco dell'artiglieria su Gaza, tra cui 31 ragazzi e bambini e 20 d… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza 10mila

Il Manifesto

ONU:palestinesi sfollati a, subito aiuti Le Nazioni unite stimano che circapalestinesi abbiano dovuto lasciare le proprie case nella Striscia dia causa delle ostilità in ......ha seguito l'usuale protocollo che si attiva ormai di default quando dalla Striscia dipartono ... costringendo quasipalestinesi a vivere ai suoi margini. Non sorprende, quindi, che ...Hamas si è detto pronto per un cessate il fuoco, ma non ha ricevuto risposta da Israele. Lo ha affermato il leader politico storico del Movimento islamico, Khaled Mashaal, ma non ha ancora ricevuto un ...Hamas si è detto pronto per un cessate il fuoco, ma non ha ricevuto risposta da Israele. Lo ha affermato il leader politico storico del Movimento islamico, Khaled Mashaal, ma non ha ancora ricevuto un ...