Virginia Mihajlovic? è incinta: la reazione di suo padre Siniša

Gioia per Virginia Mihajlovic? Sono passati alcuni anni da quando Virginia Mihajlovic? ha partecipato insieme a sua sorella Viktorija alla 14esima edizione de L'Isola dei Famosi. Da allora l'influencer ne ha fatta di strada, e in queste settimane sta vivendo la gioia più grande. Solo poche ore fa infatti Virginia, con un post condiviso sui L'articolo proviene da Novella 2000.

