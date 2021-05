Venezia-Chievo 3 a 2 dopo i supplementari Zanetti trova il Lecce in semifinale

(Di giovedì 13 maggio 2021)dei tempida brividi ilpassa alle semifinali contro unVerona che non ha mai mollato. Il match è finito 3-2 per la squadra diche i primi 90 minuti erano finiti nel risultato di 1-1. Gli ospiti erano anche andati in vantaggio col rigore trasformato da Garritano aò 10?, ma nella ripresa è arrivato l’autogol sfortunato di Bertagnoli al 60? che permette aldi accedere allaed eliminare ilVerona. AiMogos su rigore porta avanti il, ma3 minuti Maleh pareggia i conti, nella disperata ricerca del gol illascia spazio al contropiede di Johnsen che...

I lagunari si impongono 3 - 2 ai supplementari: sfideranno il Lecce- Ilvince 3 - 2 al Penzo contro ilai supplementari e si qualifica per le semifinali play - off di serie B. A passare in vantaggio al 5' erano stati i padroni di casa con Aramu, ma il Var ...DIRETTA(RISULTATO 1 - 1): E' INIZIATA LA RIPRESA Arrivati al sessantesimo minuto, ovvero all'ora di gioco, il punteggio traè cambiato ed è adesso di 1 a 1. In queste prime ...L’undici di Zanetti va due volte sotto ma si riporta in avanti negli ultimi 15 dei 120 minuti giocati contro una formazione gialloblù molto sfortunata. Sarà il Venezia il prossimo avversario del Lecce ...VENEZIA 3 CHIEVO 2 VENEZIA - Un Venezia mai domo elimina il Chievo allo scadere dei tempi supplementari del turno preliminare dei playoff di serie B (gara secca). Partenza da brividi: ...