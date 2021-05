Un Suv in contromano su una superstrada maceratese, tragedia sfiorata. IL VIDEO (Di giovedì 13 maggio 2021) Terrore in autostrada. Un Suv in contromano sulla superstrada . È accaduto intorno alle 17.30 lungo la superstrada maceratese, nel tratto tra le uscite di Montecosaro e Morrovalle (provincia... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 maggio 2021) Terrore in autostrada. Un Suv insulla. È accaduto intorno alle 17.30 lungo la, nel tratto tra le uscite di Montecosaro e Morrovalle (provincia...

Advertising

BiffiLuca : RT @Il_Sovrano: Suv contromano in superstrada, terrore nelle Marche… - gianpy_italy : RT @Il_Sovrano: Suv contromano in superstrada, terrore nelle Marche… - BullaInterista : RT @Il_Sovrano: Suv contromano in superstrada, terrore nelle Marche… - WazzaFit : - En1gm4_ : RT @Il_Sovrano: Suv contromano in superstrada, terrore nelle Marche… -