“Un passo dal cielo 6” | Aurora Ruffino svela retroscena sul bacio dato a Daniele Liotti

(Di giovedì 13 maggio 2021) Su “Tv Sorrisi e Canzoni” l’intervista ad, protagonista della fiction di Raiuno “Undal6”. Milioni di fan della serie sono rimasti colpiti dalappena accennato tra Francesco () e Dafne, interpretata proprio dalla giovane. L’attrice hato uncurioso sulla scena che ha fatto sognare tanti telespettatori. leggi anche l’articolo —> Chi è, vita privata e carriera: tutto sull’attrice «per me è un cavaliere, dolce, gentile, tenero. Ma, come sa benissimo anche il mio fidanzato (un ingegnere francese di nome Maxime, ndr), per me è come baciare la mia mano, non c’è alcun coinvolgimento emotivo», ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : passo dal

Quattromila e trecento spettatori, quindi il 20% della capienza, con accesso ai vaccinati, a chi farà il tampone 48 ore prima dell'evento e ai guaritiCovid - 19: il primoverso la normalità vedrà come scenografia il Mapei Stadium (per la prima volta visto che in precedenza è stata sempre giocata a Roma,2008) e l'evento è la finale di ...... ma è quello che è accaduto e per questo ha deciso di uscireprogramma. TI POT REBB E ANCHE ... per questo motivo si è sentito piuttosto sicuro di fare questocosì importante. Successivamente ...(Teleborsa) - Otto italiani su dieci (79,5%) avvertono un peggioramento (netto 54,4% o in parte 25,1%) dell'economia nazionale negli ultimi dodici mesi. L'11,6% ritiene che la situazione sia rimasta..Lo smart working o lavoro agile, nuova frontiera dell'impiego in tempi Covid, ha coinvolto il 49% dei lavoratori italiani, per lo più nel sud del Paese (31,8%). Le ...