Superbonus, ANCE: subito proroga al 2023. Necessaria semplificazione (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Superbonus ha "un ruolo fondamentale per imporre un'accelerazione consistente degli investimenti nel comparto abitativo nel 2021 (+14% rispetto al 2020)" e potrà generare quest'anno "6 miliardi di spesa aggiuntiva". Investimento che "è in grado di generare un effetto sull'economia di 21 miliardi di euro, ovvero oltre un punto percentuale di PIL". Lo ha sottolineato il Presidente dell'ANCE, Gabriele Buia, nel corso di un'audizione alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera. "A ciò si aggiungano anche gli importanti effetti sull'occupazione, con un incremento di circa 64mila posti di lavoro nelle costruzioni che, considerando l'indotto, potrebbe raggiungere le 100mila unità" ha aggiunto. Per il Presidente dell'ANCE "fino ad oggi, però, molte aspettative sono state frustrate da una normativa che ...

