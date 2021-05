Setti si difende | «Non ho sottratto illecitamente al Verona alcuna somma»

(Di giovedì 13 maggio 2021) Maurizio, presidente del, sidopo il sequestro di 6,5 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza. Le sue parole Mauriziosidopo la notizia del sequestro di 6,5 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza. La nota ufficiale. «Intendo ribadire l’assoluta regolarità e correttezza del mio operato. Respingo tutte le prospettazioni accusatorie che mi sono ascritte, consapevole di aver sempre agito con piena trasparenza e nell’interesse dell’Hellase nel rispetto dei tifosi che la sostengono. Non hoall’Hellas. I bilanci di una società di calcio sono attentamente formati e controllati. Non ho mai avuto alcun ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Setti difende

Calcio News 24

la squadra e i suoi ragazzi Juric come del resto fa con Lasagna, che segnò all'Inter un gol ... Parlerò con il presidente. Un uomo deve avere la volontà di guardare avanti e non sedersi. ...Mister Protti immette forze fresche, ma la formazione di casa stringe le maglie eil ... A disp: Ferretti, De Lucia, Derjai, Vezzani,, Riccò, Saporetti, Damiano, Cremonesi. All Gori ...Inzaghi e i pensieri per il derby. Con la Roma bisogna solo vincere. Prima di tutto perché é un derby e poi perché ci sono ancora in palio punti per provare ad arrivare quarti.Maurizio Setti, presidente del Verona, si difende dopo il sequestro di 6,5 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza. Le sue parole Maurizio Setti si difende dopo la notizia del sequestro di 6 ...