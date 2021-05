Sarebbe criminale vaccinare i bambini per la COVID (Di giovedì 13 maggio 2021) Ci avete segnalato un articolo che, tradotto in italiano (non è chiaro da chi), sta venendo diffuse nelle chat di tanti gruppi di genitori su alcuni canali social. L’articolo è pubblicato su una testata che già conosciamo, The Daily Expose, sito britannico di “controinformazione” nato a novembre 2020, sito negazionista e antivaccinista che da quando ha aperto condivide disinformazione di vario genere, principalmente legata alla pandemia. L’articolo parte dalla notizia che in UK si stia pensando (come anche in altri Paesi europei) di cominciare con la somministrazione del vaccino agli studenti nelle scuole a partire dal prossimo nuovo anno scolastico. Si capisce il tono dell’articolo del Daily Expose quando il vaccino Pfizer viene definito lo “sperimentale”. Giusto per capirci, nessuno dei vaccini approvati dalle agenzie per il farmaco è sperimentale, tutti i vaccini hanno fatto il ... Leggi su butac (Di giovedì 13 maggio 2021) Ci avete segnalato un articolo che, tradotto in italiano (non è chiaro da chi), sta venendo diffuse nelle chat di tanti gruppi di genitori su alcuni canali social. L’articolo è pubblicato su una testata che già conosciamo, The Daily Expose, sito britannico di “controinformazione” nato a novembre 2020, sito negazionista e antivaccinista che da quando ha aperto condivide disinformazione di vario genere, principalmente legata alla pandemia. L’articolo parte dalla notizia che in UK si stia pensando (come anche in altri Paesi europei) di cominciare con la somministrazione del vaccino agli studenti nelle scuole a partire dal prossimo nuovo anno scolastico. Si capisce il tono dell’articolo del Daily Expose quando il vaccino Pfizer viene definito lo “sperimentale”. Giusto per capirci, nessuno dei vaccini approvati dalle agenzie per il farmaco è sperimentale, tutti i vaccini hanno fatto il ...

