Sallusti lascia il "Giornale" che guidava da 12 anni. Dirigerà "Libero" e "Tempo"? (Di giovedì 13 maggio 2021) La famiglia Angelucci ha proposto ad Alessandro Sallusti la direzione di tutte testate del Gruppo, tra cui i quotidiani "Libero" e "Tempo". E' quanto apprende l'AGI da fonti qualificate.

