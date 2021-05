Ruby-ter, due anni al pianista di Arcore. Slitta ad ottobre la sentenza per Berlusconi (Di giovedì 13 maggio 2021) Il ricovero di Berlusconi al San Raffaele di Milano impone un nuovo stop al filone senese del Ruby-ter, in cui l’ex-premier risponde di corruzione in atti giudiziari. A differenza di quanto accaduto in precedenza, questa volta l’istanza dei legali del Cavaliere, non ha trovato l’opposizione del pm. Ma si è trattato di uno a metà. Una sentenza, infatti, c’è stata è riguarda la posizione di Danilo Mariani, il pianista di Arcore. I giudici lo hanno condannato a 2 anni con la sospensione condizionale della pena per falsa testimonianza. E hanno invece rinviato al 21 ottobre la sentenza relativa all’accusa di corruzione in atti giudiziari, che vede il Mariani coimputato con Berlusconi. A decidere sarà un altro collegio. Danilo Mariani ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Il ricovero dial San Raffaele di Milano impone un nuovo stop al filone senese del-ter, in cui l’ex-premier risponde di corruzione in atti giudiziari. A differenza di quanto accaduto in precedenza, questa volta l’istanza dei legali del Cavaliere, non ha trovato l’opposizione del pm. Ma si è trattato di uno a metà. Una, infatti, c’è stata è riguarda la posizione di Danilo Mariani, ildi. I giudici lo hanno condannato a 2con la sospensione condizionale della pena per falsa testimonianza. E hanno invece rinviato al 21larelativa all’accusa di corruzione in atti giudiziari, che vede il Mariani coimputato con. A decidere sarà un altro collegio. Danilo Mariani ...

SkyTG24 : Ruby ter, condannato pianista di Berlusconi per falsa testimonianza - Adnkronos : #Berlusconi chiede rinvio per la sentenza di oggi, sul caso #Ruby ter: - Adnkronos : Processo #RubyTer, nuovo rinvio per Berlusconi. - sologiuma : RT @baffi_francesco: Processo 'Ruby Ter' altro rinvio...al 21 ottobre. Il puttaniere mafioso può passare tranquillamente le vacanze estive… - marcelloriga486 : RT @baffi_francesco: Processo 'Ruby Ter' altro rinvio...al 21 ottobre. Il puttaniere mafioso può passare tranquillamente le vacanze estive… -