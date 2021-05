Roma, Panucci sull’era Mourinho: “Special One top, ma servono i campioni per vincere. Fonseca? Dico la mia” (Di giovedì 13 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'ex difensore di Roma e Milan, Christian Panucci.Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l'ex jolly difensivo - tra le altre di Inter e Real Madrid, oggi allenatore -, si è espresso sull'prossimo approdo alla corte della famiglia Friedklin del tecnico portoghese, José Mourinho.Panucci si è anche soffermato sull'attuale momento stagionale della Roma - reduce dal ko di San Siro per 3-1 - in vista del derby contro la Lazio, in programma sabato 15 maggio alle 20.45. Di seguito le sue dichiarazioni.Roma, Mourinho chiama Totti: l’invito dello Special One e la risposta del “Pupone”Mourinho - "La squadra ha comunque fatto una semifinale di Europa League, poi è chiaro che in campionato non ha ... Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'ex difensore die Milan, Christian.Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l'ex jolly difensivo - tra le altre di Inter e Real Madrid, oggi allenatore -, si è espresso sull'prossimo approdo alla corte della famiglia Friedklin del tecnico portoghese, Josési è anche soffermato sull'attuale momento stagionale della- reduce dal ko di San Siro per 3-1 - in vista del derby contro la Lazio, in programma sabato 15 maggio alle 20.45. Di seguito le sue dichiarazioni.chiama Totti: l’invito delloOne e la risposta del “Pupone”- "La squadra ha comunque fatto una semifinale di Europa League, poi è chiaro che in campionato non ha ...

Advertising

Mediagol : #Roma, Panucci sull'era Mourinho: 'Special One top, ma servono i campioni per vincere. Fonseca? Dico la mia'… - romanewseu : #Panucci: “Vincere il derby per la Roma sarebbe una boccata d’ossigeno. #Mourinho ha risvegliato tutta la piazza”… - VoceGiallorossa : ???Panucci: 'Mourinho ha risvegliato @OfficialASRoma , mi aspetto che riesca ad imporsi. Ai giallorossi serve esperi… - siamo_la_Roma : ?? #Panucci ha parlato di #Roma e #Mourinho a #SkySport ??? 'Mourinho ha risvegliato tutta la piazza, è un personaggi… - forzaroma : Panucci: '#Mourinho entusiasma, ma deve imporsi per avere giocatori importanti' #ASRoma -