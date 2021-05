Raggi all'attacco. Così la sindaca approfitta dei temporeggiamenti altrui (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma. Sembrava andasse peggio, addirittura a un certo punto sembrava andasse malissimo (quanto a consenso eroso e a numero di assessori allontanatisi dalla giunta). E invece. Invece Virginia Raggi, sindaco ricandidato senza l’unanimità dei suoi, e oggetto, come lei stessa ha dichiarato, di vari tentativi trasversali per convincerla a rinunciare (tra cui quello ufficioso dell’ex premier Giuseppe Conte), si ritrova oggi con una sorta di vantaggio oggettivo non tanto per merito, quanto per temporeggiamento altrui. E se Conte e Goffredo Bettini, Enrico Letta e il responsabile Enti locali pd Francesco Boccia pensavano a uno scenario con Nicola Zingaretti protagonista, il combinato disposto delle dichiarazioni di Luigi Di Maio in direzione della blindatura di Raggi, nonostante Di Maio non sia un fan di Raggi, e delle parole ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma. Sembrava andasse peggio, addirittura a un certo punto sembrava andasse malissimo (quanto a consenso eroso e a numero di assessori allontanatisi dalla giunta). E invece. Invece Virginia, sindaco ricandidato senza l’unanimità dei suoi, e oggetto, come lei stessa ha dichiarato, di vari tentativi trasversali per convincerla a rinunciare (tra cui quello ufficioso dell’ex premier Giuseppe Conte), si ritrova oggi con una sorta di vantaggio oggettivo non tanto per merito, quanto per temporeggiamento. E se Conte e Goffredo Bettini, Enrico Letta e il responsabile Enti locali pd Francesco Boccia pensavano a uno scenario con Nicola Zingaretti protagonista, il combinato disposto delle dichiarazioni di Luigi Di Maio in direzione della blindatura di, nonostante Di Maio non sia un fan di, e delle parole ...

